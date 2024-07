POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.07.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Rhauderfehn - Diebstahl eines Grill

Bereits in der Nacht vom 10.07.2024, 22:00 Uhr, auf den 11.07.2024, 07:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Rhauderfehn zu einem Diebstahl. Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendet einen, mittels einer Kette gesicherten, Grill von einer Terrasse. Dem Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe eines größeren dreistelligen Betrages. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das Geschehen geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Verbindung zu setzen.

Westoverledingen - Taschendiebstahl

Am 20.07.2024, gegen 10:45 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter auf dem Friedhofsparkplatz der ev.-ref. Kirche an der Ihrener Straße eine Geldbörse aus einem dort abgestellten Pkw. Der Täter gelangte durch eine teils geöffnete Fensterscheibe des Pkw an die Geldbörse und flüchtete damit in unbekannte Richtung. Anschließend nutzte der unbekannte Täter die in der Geldbörse vorhandene EC-Karte und kaufte damit an einem Zigarettenautomaten dreizehn Mal Zigaretten. Dem Geschädigten entstand so ein Schaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages. Nun werden Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Taschendiebstahl

Gestern Vormittag kam es, gegen 11:00 Uhr, in einem Discounter in der Nüttermoorer Straße in Leer zu einem Taschendiebstahl. Einem 78-jährigen Leeraner wurde während des Einkaufes, von einem bislang unbekannten Täter, die Geldbörse aus seiner Jacke entwendet. Dem Mann entstand dadurch ein Schaden in Höhe eines mittleren zweistelligen Betrages. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Daher werden Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Verbindung zu setzen.

