POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.07.2024

Inspektionsbereich - Betrug über Social Media Plattform

Die Kommunikation über soziale Medien gehört heute zum Alltag vieler Menschen und entsprechend viele verkaufs- und Tauschangebote werden dort auch offeriert. Das ist natürlich interessant, hat aber einen doppelten Boden. Denn bei Käufen und Verkäufen auf diesen Plattformen besteht ein hohes Risiko und keinerlei Schutz. So kommt es häufig vor, dass das angebotene Verkaufsobjekt (Kleidung, gebrauchte Elektronik oder Konzertkarten etc.) per Sofortüberweisung oder PayPal Freunde übersandt wird, aber keine Ware kommt. Der Anbieteraccount ist dann oftmals nicht mehr zu finden und nur durch viel Aufwand zu ermitteln. Zudem haben die Käufer meist überhaupt keine Anhaltspunkte darauf, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Einem 31-jährigen Mann aus dem Oberledinger Land widerfuhr ein solcher Betrug, den er am 22.07.2024 zur Anzeige brachte. Er hatte über ein Marketplace-Angebot auf einem sozialen Netzwerk reagiert und wollte dort feilgebotene Veranstaltungstickets erwerben. Den Betrag leitete er dem angeblichen Anbieter per Freundschaftszahlung zu und bekam die gewünschten Tickets anschließend nicht, wie zugesagt, übersandt. Ihm entstand ein Schaden in einem höheren zweistelligen Bereich. Daher rät die Polizei bei Angeboten über Social Media zu Vorsicht und rät von Sofortüberweisungen und anderen Direktzahlungen ohne jeglichen Schutz ab.

Leer- Betrug durch gefälschtes/kopiertes Fahrzeugangebot

Nicht selten kommt es vor, dass Betrüger sich aus einem Fahrzeugverkaufsportal eine gut präsentierte Anzeige heraussuchen, die Fotos und die Beschreibung kopieren als eigene Anzeige einstellen. Dazu geben die Täter noch die Adresse einer nachvollziehbaren Firma an und versehen diese mit ihren eigenen Kontaktdaten. Der Käufer prüft die genannte Firma, stuft diese als zuverlässig ein und kauft online das Fahrzeug, inclusive der sofortigen Begleichung des Fahrzeugpreises. Anschließend ist das käuflich erworbene Fahrzeug nicht vorhanden und wird auch nicht übergeben, weil es den Tätern natürlich zu keiner Zeit zur Verfügung stand. So ein Vorfall geschah einem 40-jährigen Transportunternehmer aus den Niederlanden, welcher sich hilfesuchende und zwecks Anzeigenerstattung die Polizei in Leer wandte. Zu vor hatte er bereits selber mit der im Inserat genannten Firma, einem Transportunternehmen in Süddeutschland, Kontakt aufgenommen und erfahren, dass das betreffende Fahrzeug vor über einem Jahr verkauft wurde und so erfahren, dass es sich bei dem aktuellen Fahrzeugangebot um eine kopierte Anzeige handelte. Dem Mann entstand ein Schaden im oberen fünfstelligen Bereich. Die Polizei Leer hat die Anzeige zur Einleitung weiterer Ermittlungen aufgenommen. Ergänzend rät die Polizei dazu, beim online-Kauf von Fahrzeugen immer alle Umstände genauestens zu prüfen. Grundsätzlich sollte immer eine Besichtigung und eine Fahrzeugüberprüfung vor Ort ganz oben auf der Prüfliste stehen. Wenn als Verkäufer ein Händler oder eine Firma angegeben wurde, kaufen sie den Wagen nicht von einem Parkplatz vor oder in der Nähe des angegebenen Standortes. Die Bezahlung des Fahrzeuges sollte erst nach kompletter Überprüfung erfolgen. Bei deutlich höheren Beträgen sollte auf eine Bargeldzahlung verzichtet werden. Wenn mit einer Sofortüberweisung gearbeitet werden soll, informieren sie vorher ihre Hausbank.

Rhauderfehn - Exhibitionistische Handlung

Am 22.07.2024 kam es um 12:35 Uhr auf dem Ziegeleiring zu einer exhibitionistischen Handlung zum Nachteil einer 25-jährigen Rhauderfehnerin. Die junge Frau war spazieren und auf dem Heimweg. Dabei überquerte sie auch den Parkplatz am Friedhof im Ziegeleiring und bemerkte an der Parkplatzausfahrt einen roten geparkten Kleinwagen. Als sie zu dem Wagen blickte, bemerkte sie in dem Fahrzeug eine männliche Person, welche sich am entblößten Geschlechtsteil manipulierte und die junge Frau dabei unverwandt ansah. Ebenfalls stellte er seine Handlungen bei Erblicken nicht ein, sondern führte seine Handlungen mit Blick auf die Frau gezielt fort. Die 25-jährige begab sich umgehend zur Polizei und zeigte den Sachverhalt dort an. Die männliche Person wird beschrieben, wie folgt:

- ca. 35 Jahre alt - blasser Typ - klein und eher füllig - gepflegtes Erscheinungsbild - Haar schwer erkennbar, entweder ganz dünn und hell oder fast haarlos - keine Merkmale wie Brille oder anderes im Gesicht - helles Hemd (hellblau/ weiß) - mitgeführter roter Kleinwagen mit LER-Kennung

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der verdächtigen Person und dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer oder auch in Rhauderfehn zu kontaktieren.

Bunde - Diebstahl einer Geldbörse

Bereits am 20.07.24 kam es in Bunde in einem Discounter an der Neuschanzer Straße zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Eine 67-jährige Rheiderländerin hatte während des Einkaufes ihre Geldbörse kurz in einem Aktionsständer neben sich abgelegt. Als sie die Geldbörse wieder in die Hand nehmen wollte war sie nicht mehr dort. Eine Absuche und Nachfrage im Markt verlief negativ. Der 67-jährigen entstand ein Schaden in einem niedrigen dreistelligen Bereich. Eine Täterbeschreibung konnte die Frau nicht geben. Daher werden nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit der zuständigen Polizeistation in Weener in Verbindung zu setzen.

Brinkum - Sachbeschädigung

In der Zeit vom 19.07.24, 12:00 Uhr, bis zum 22.07.24, 07:00 Uhr, kam es im Lehmdobbenweg in Brinkum zu einer Sachbeschädigung und einer unbefugten Ingebrauchnahme von Fahrzeugen. Bislang unbekannte Täter nahmen einen Bagger mittels falschen Schlüssels in Betrieb und gruben auf einer landwirtschaftlichen Fläche das Erdreich auf. Anschließend stießen sie eine ca. 10 m hohe Kiefer auf einer Wallhecke um. Hinweise auf den oder die Täter sind bislang nicht bekannt. Daher werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit der zuständigen Polizeistation in Moormerland in Verbindung zu setzen.

