POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 21.07.2024

Emden - Sachbeschädigung eines Pkw

In der Zeit zwischen dem 18.07.2024, 23:00 Uhr und dem 19.07.2024, 12:30 Uhr zerkratzt ein unbekannter Täter in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Emden die Motorhaube eines dort abgeparkten Pkw der Marke Volkswagen. Dabei wurde die Motorhaube erheblich beschädigt. Zeugen dieser Tat setzen sich bitte mit der Polizei Emden in Verbindung.

Emden - Diebstahl von E-Scooter & Elektro-Fahrrad

In der Zeit zwischen dem 19.07.2024, 22:00 Uhr und dem 20.07.2024, 00:50 Uhr wurden in einer Passage der Neutorstraße in Emden ein Elektro-Klapprad und ein E-Scooter entwendet, die zusammen mit einem Kettenschloss gesichert waren. Die Täter konnten dabei unerkannt flüchten. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Emden in Verbindung.

Emden - Mehrere Straftaten endeten im Gewahrsam

Nicht zu beruhigen war am Samstagabend ein 19-jähriger aus Emden. Nachdem er sich in der Hermann-Allmers-Straße mit seiner Freundin gestritten hatte, beschädigte er durch Tritte und Schläge ein Fahrrad und einen dort parkenden Pkw. Als ein 35-jähriger Emder den Täter beruhigen wollte, versuchte der 19-jährige diesen Mann zu schlagen. Um den Täter von weiteren Straftaten abzuhalten, verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam und ihn erwarten mehrere Strafverfahren.

Leer - Trunkenheit im Verkehr infolge Drogenbeeinflussung

Am Samstag um 14:30 Uhr fuhr ein 20-Jähriger aus Weener im Leeraner Innenstadt-Bereich mit seinem Fahrrad in Richtung Bahnhof. Beim Versuch eines Stunts mit dem Fahrrad, stürzte der 20-jährige und fiel zu Boden. Dabei verletzte er sich leicht am Knie und an der Hand. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme äußerte der Mann, dass er kurz vor dem Fahrtantritt Marihuana konsumiert habe. Der 20-Jährige wirkte auch sichtlich berauscht. Daher wurde gegen den 20-jährigen nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr infolge einer Drogenbeeinflussung eingeleitet und er muss sich dahingehend verantworten.

Westoverledingen - Schwerer Verkehrsunfall

Am Samstagabend, gegen 19:40 Uhr befährt ein 24-Jähriger aus Westoverledingen mit seinem PKW die Russenstraße in Fahrtrichtung Papenburg. Auf Höhe der Einmündung Domänenstraße übersieht der 24-Jährige den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 53-jährigen mit dessen PKW. Es kommt in der Folge zum Zusammenstoß, wodurch beide Pkw einen Totalschaden erleiden. Der 24-Jährige wird schwer verletzt im Krankenhaus aufgenommen. Der 53-Jährige wird durch den Unfall leicht verletzt.

Emden - Bedrohung & Beleidigung einer Taxifahrerin

Am Sonntagmorgen, gegen 04:40 Uhr fuhr eine 63-jährige Taxifahrerin einen Fahrgast in die Deichstraße nach Emden. Nachdem der Fahrgast ausgestiegen war, beleidigte und bedrohte der unbekannte Täter die Emderin und flüchtete. Es werden Zeugen gesucht.

