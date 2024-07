POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.07.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten + mehrere Taschendiebstähle ++

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Gestern Nachmittag kam es gegen 16:00 Uhr auf der Hauptstraße in Ostrhauderfehn zu einem Verkehrsunfall. Die drei Beteiligten waren mit ihren Pkw in Richtung Idafehn unterwegs. In Höhe der Tankstelle beabsichtigte die 47-jährige Fahrzeugführerin des ersten Pkw auf das Gelände dieser nach links abzubiegen. Dazu hatte sie ihren Pkw bereits zum Stillstand abgebremst. Eine 60-jährige Fahrzeugführerin befand sich mit ihrem Dacia hinter dem Ford der 47-jährigen und bremste ihren Pkw ebenfalls ab. Als drittes Fahrzeug in der Schlange befand sich ein 75-jähriger mit seinem Wohnmobil. Dieser bemerkte den Stillstand der vor ihm befindlichen Fahrzeuge zu spät und fuhr ungebremst auf den Dacia auf. Dadurch wurde der Dacia auf den vorne stehenden Ford aufgeschoben. Hierbei wurden die Fahrzeugführerin des Dacia leicht und ihr 57-jähriger Beifahrer schwer verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages.

Emden - Taschendiebstahl

Bereits am 16.07.2024 wurde ein 67-jährige Emderin Opfer eines Taschendiebstahls. Sie war gegen 10:00 Uhr in einem Discounter in der Straße "Am Südbahnhof" in Emden einkaufen gewesen. Ihre Einkaufstasche hing währenddessen im Einkaufswagen. Als die Emderin von einer unbekannten Frau um Hilfe gebeten wurde entwendete ein weiterer, bislang unbekannter Täter, die Geldbörse aus der Einkaufstasche. Den Verlust der Geldbörse bemerkte die Emderin erst an der Kasse. Der Frau entstand dadurch ein Schaden in Höhe eines höheren zweistelligen Betrages.

Leer - Taschendiebstahl

Gestern Nachmittag kam es gegen 15:45 Uhr in einem Discounter in der Hohe Loga zu einem ähnlichen Vorfall. Eine 79-jährige Leeranerin war dort einkaufen und hatte ihre Geldbörse in einem Stoffbeutel im Einkaufswagen hängen. Im Kassenbereich stellte sie fest, dass bislang unbekannte Täter ihre Geldbörse aus dem Stoffbeutel entwendet hatten. Der Leeranerin entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages.

Bunde - Taschendiebstahl

In Bunde wurde am gestrigen Nachmittag gegen 17:00 Uhr eine 59-jährige Bunderin ebenfalls Opfer eines Taschendiebstahls. Sie war in einem Supermarkt in der Neuschanzer Straße einkaufen und hatte ihre Geldbörse in ihrem Einkaufswagen abgelegt. In einem Moment der Unachtsamkeit entwendeten bislang unbekannte Täter diese- Der 59-jährigen entstand dadurch ein Schaden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages.

Im Rahmen dieser Häufung von Taschendiebstählen möchte die Polizei darauf hinweisen, dass Geldbörsen oder Einkaufstaschen am besten immer nah am Körper zu tragen sind. Am sichersten verwahrt sind sie in einer verschließbaren Tasche, die beim Besuch des Supermarktes körpernah getragen und nie aus den Augen gelassen werden sollte. Sollte es dennoch zu einem Diebstahl der Geldbörse kommen, so ist als erster Schritt zu beachten, alle Bankkarten, die sich in dieser befunden haben, bei der zuständigen Bank sperren zu lassen. Und danach sollte der Weg zur Polizei führen, um dies zur Anzeige zu bringen.

