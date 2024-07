Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Kind rennt auf Straße

Leichte Verletzungen erlitt am Dienstag bei einem Unfall in Riedlingen ein Zwölfjähriger.

Ulm (ots)

Der Junge rannte gegen 13.15 Uhr in der Gammertinger Straße vom Gehweg auf die Straße. Der Zwölfjährige wollte wohl zu einem Mitschüler auf die andere Straßenseite und hatte dabei nicht auf den Fahrzeugverkehr geachtet. Aus Richtung Pflummern näherte sich ein Toyota. Der 70-jährige Fahrer machte eine Vollbremsung, als er das Kind sah. Dennoch erfasste das Auto mit dem rechten vorderen Kotflügel den Jungen. Der stürzte auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte den Zwölfjährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen.

Hinweis der Polizei: "Wer ein Fahrzeug führt, muss sich gegenüber Kindern, hilfsbedürftigen und älteren Menschen, insbesondere durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und durch Bremsbereitschaft, so verhalten, dass eine Gefährdung dieser Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist", sagt die Straßenverkehrsordnung. Gerade Kinder sind in ihrem Verhalten unberechenbar. Hier gilt: Langsam fahren und mit allem rechnen. So kommen alle sicher nach Hause.

