POL-UL: (BC) Schwendi - Zeugen gesucht

Am Dienstag musste eine Autofahrerin bei Schwendi dem Gegenverkehr ausweichen. Der Überholer fuhr anschließend weiter.

Wie die Polizei berichtet, war eine 22-Jährige mit ihrem weißen Peugeot auf der L265 von Mietingen in Richtung Schönebürg unterwegs. Dort kam der Fahrerin gegen 14.15 Uhr auf ihrer Fahrspur ein Fahrzeug entgegen. Der hatte zum Überholen von zwei Fahrzeugen angesetzt und war dabei auch schon ausgeschert. Allerdings lenkte der silberne Pkw wieder nach rechts. Offenbar erkannte der unbekannte Fahrende die gefährliche Situation. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, bremste die 22-Jährige ihr Auto ab und wich nach rechts aus. Dabei streifte sie einen Leitpfosten. Der Überholende und auch die zwei weiteren Autos, die alle in Richtung Mietingen unterwegs waren, fuhren einfach weiter. Möglicherweise hatte der Fahrende den Unfall auch nicht mitbekommen. Denn zu einem Kontakt zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. An dem Peugeot entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Das Auto blieb fahrbereit. Das Polizeirevier Laupheim (Tel. 07392/96300) nahm die Ermittlungen auf und sucht nach dem unbekannten Verursacher. Sie bittet um Hinweise von Zeugen. Insbesondere die Fahrenden der zwei weiteren beteiligten Fahrzeuge sollen sich bei der Polizei melden.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen.

