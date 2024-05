Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (10.05. bis 16.05.2024) sind insgesamt sechs Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt worden. In vier Fällen blieb es dank aufmerksamer Nachbarn oder gut gesicherter Türen und Fenster beim Versuch.

In einem Fall reichte nur eine kurze Abwesenheit der Mieterin für den Versuch der Kriminellen, sich dort Zugang zu verschaffen. Aufgrund einer hochwertigen Wohnungstür und des guten Schließzylinders, scheiterten die Einbrecher aber glücklicherweise am Versuch.

Die Polizei appelliert deshalb an die Bürgerinnen und Bürger, sich zu diesem Thema beim Experten zu informieren und die eigenen vier Wände noch zusätzlich zu schützen.

