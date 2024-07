Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizeipräsidium Ulm - Schlag gegen überregionale Drogenkriminalität

Ulm (ots)

Zwei Männer stehen in Verdacht, mit größeren Mengen Rauschgift gehandelt zu haben.

Bereits seit mehreren Monaten ermittelten die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Kriminalpolizei Biberach gegen mehrere Männer aus dem Landkreis Biberach und angrenzenden Landkreisen. Diese stehen im Verdacht, gewerbsmäßig mit großen Mengen Amphetamin und Marihuana/Haschisch gehandelt zu haben. Am vergangen Donnerstag (11.07.24) nahmen die Biberacher Ermittler in Memmingen die beiden Hauptverdächtigen, einen 22-Jährigen und einen 25-Jährigen fest. In dem von ihnen benutzten Auto entdeckte die Polizei etwa 10 Kilogramm Amphetamin und 2,5 Kilogramm Haschisch sowie weitere mutmaßliche synthetische Cannabisprodukte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde die Männer am Freitag (12.07.24) beim Amtsgericht Biberach vorgeführt. Der zuständige Richter erließ die beantragten Haftbefehle. Die mutmaßlichen Rauschgifthändler befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei Biberach und Staatsanwaltschaft Ravensburg dauern an.

Staatsanwaltschaft Ravensburg, Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751 806-1344

Polizeipräsidium Ulm, Joachim Schulz, Tel. 0731 188-1111

