POL-WAF: Ahlen/Neubeckum/Oelde. Fans in Autokorsos unterwegs

Warendorf (ots)

Fans feierten am Dienstagabend (2.7.2024) den Einzug der türkischen Nationalmannschaft in das Viertelfinale auch in Ahlen, Beckum und Oelde. Auf einem Parkplatz auf der Lange Straße in Oelde sammelten sich in der Spitze rund 50 Fahrzeuge, die in einem Autokorso bis zur Straße In der Geist fuhren. Dieser hatte sich gegen Mitternacht aufgelöst. In Neubeckum waren 40 Fahrzeuge unterwegs. Hier schritt die Polizei ein und löste eine Blockade eines Kreisverkehrs auf. In Ahlen fanden sich zahlreiche Personen auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz ein, dazu kamen noch etwa Fahrzeuge, so dass es zu einem Stau auf der Ostbredenstraße kam. Polizisten regelten den Abfluss der Fahrzeuge, um den Autokorso auseinanderzuziehen. Des Weiteren unterbanden die Einsatzkräfte den Versuch, den Kreisverkehr Rottmannstraße/Ostbredenstraße zu blockieren. Auf dem Glückaufplatz fanden sich ebenfalls Fans ein, um den Sieg ihrer Mannschaft zu feiern. In der Spitze fuhren geschätzt 800 Pkw und zogen etwa 100 Personen mit Fahnen zu Fuß durch die Stadt. In Einzelfällen zündeten Personen Pyrotechnik. Da nicht jeder Autofahrer angemessen unterwegs war, gab es von den Einsatzkräften noch diverse Ermahnungen. Gegen 1.00 Uhr waren nur noch vereinzelte Fans im Innenstadtbereich anzutreffen.

