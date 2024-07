Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Gestürzter E-Scooterfahrer war renitent

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 2.7.2024, 14.45 Uhr erhielt die Polizei die Information über einen renitenten E-Scooterfahrer auf der Warendorfer Straße in Ahlen. Der sich aggressiv verhaltene 37-Jährige war gestürzt und wollte sich nicht von den alarmierten Rettungskräften behandeln lassen. Auch gegenüber den Polizisten war der alkoholisierte Ahlener nicht zugänglich. Er versuchte vor den Beamten zu flüchten, schrie herum und lief ohne auf den Verkehrs zu achten auf die Straße. Die Einsatzkräfte führten den 37-Jährigen zurück auf den Gehweg und hielten ihn fest. Dabei wurde der Mann zunehmend aggressiver, versuchte sich aus dem Griff der Beamten zu befreien und diese zu schlagen. Daraufhin entschlossen sich die Polizisten den Mann zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam zu nehmen. Es gelange den Einsatzkräfte mit erheblichen Kraftaufwand den Ahlener zu fesseln, in den Streifenwagen zu setzen und ihn anzuschnallen. Währenddessen spuckte der 37-Jährige einen Polizisten an und beleidigte die Beamten. Die nächsten Stunden verbrachte der Ahlener im polizeilichen Gewahrsam.

