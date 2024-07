Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Blutprobe nach Autofahrt unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 2.7.2024 kontrollierten Polizisten gegen 9.40 Uhr einen Autofahrer auf der Dolberger Straße in Ahlen. Im Kontakt mit dem Ahlener ergaben sich Hinweise auf einem möglichen Drogenkonsum. Der 32-Jährige gab an, Drogen konsumiert zu haben und führte einen freiwilligen Drogenvortest durch. Dieser war positiv, so dass die Einsatzkräfte den Mann mitnahmen und ihm eine Blutprobe entnehmen ließen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und ihm die weitere Fahrt mit dem Pkw untersagt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell