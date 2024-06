Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrer nach Verkehrsunfall mit Radfahrerin gesucht

Lingen (ots)

Gestern gegen 10:30 Uhr kam es im Kreisverkehr Wilhelmstraße/Burgstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr eine 20-jährige Radfahrerin auf der Burgstraße aus Richtung JVA kommend in Richtung Innenstadt. Gleichzeitig fuhr ein bislang unbekannter Fahrer einer dunkelblauen Limousine mit EL Kennzeichen aus Richtung Wilhelmstraße in den Kreisverkehr. Dabei übersah der etwa 50- bis 60-jährige Fahrer mit weißem Haar die Radfahrerin. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der Verkehrsbeteiligten wobei die 20-Jährige leicht verletzt wurde. Im Rahmen der Kontaktaufnahme habe man vergessen die Kontaktdaten auszutauschen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Fahrer oder möglichen Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

