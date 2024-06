Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Verkehrsunfall am Ringcenter gesucht

Nordhorn (ots)

Am Freitag gegen 8.45 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Ringcenters in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte beim Ausfahren aus einer Parklücke einen geparkten grauen Audi Q5, an dem daraufhin Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Unfallverursacher wird als männlich und ca. 60 Jahre alt beschrieben. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich vermutlich um einen schwarzen VW Touran handeln. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 in Verbindung zu setzen.

