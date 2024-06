Lähden (ots) - Am Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Buskenkuhle in Lähden alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einem Akku kam es gegen 20.15 Uhr zu einem Brand in einer als Werkstatt genutzten Scheune. Bei dem Versuch das Feuer zu löschen, wurde der 56-jährige Eigentümer der Scheune leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ...

