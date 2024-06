Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Mazda beschädigt

Papenburg (ots)

Am 13. Juni in der Zeit von 14 Uhr bis 15 Uhr kam es in der Karl-Hillers-Straße in Papenburg auf dem dortigen Lidl-Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte hierbei einen in einer Parklücke abgestellten Mazda 2. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg, unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

