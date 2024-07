Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Zeugen nach einem länger zurückliegenden Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zu einem Verkehrsunfall geben können, der sich bereits am Sontag, 26.5.2024 gegen 20.00 Uhr in Ostbevern ereignet hat. Ein 22-Jähriger war auf seinem Fahrrad unterwegs, als ihm im Bereich einer Einmündung zu einem Wirtschaftsweg auf der Straße Grevener Damm der Fahrer eines Kastenwagens die Vorfahrt nahm. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Passanten informierten den Rettungsdienst, der den 22-Jährigen in ein Krankenhaus brachte. Der Unfallort liegt in Nähe zu den Windrädern, der ein beliebter Treffpunkt junger Menschen sein soll. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem weißen oder silbernen Kastenwagen mit Fenstern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

