POL-GI: Radfahrer verletzt - Zeugensuche + Drogen- und Alkoholfahrten gestoppt, Verstöße geahndet + Versuchte Einbrüche + Unfallflucht

Gießen (ots)

Pohlheim: Radfahrer verletzt - Zeugensuche

Zeugen eines Vorkommnisses in der Grüninger Taunusstraße suchen Ermittler der Polizeistation Gießen Süd. Am Samstag (20.4.2024) kam es gegen 10.30 Uhr zu einem Vorfall, bei dem ein Radfahrer schwere Verletzungen erlitt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zwischen dem Radfahrer und einem Autofahrer zu einem Disput im Straßenverkehr. In der Folge stieß der Autofahrer in Höhe der Hausnummer 10 gegen den stehenden Radfahrer. Der Radler kam zu Fall, sein Fuß geriet unter einen Reifen des Fahrzeugs. Der Autofahrer, ein 74-jähriger Mann, fuhr weiter und überrollte dabei das Bein des Fahrradfahrers. Durch das Überrollen erlitt der 53-jährige Radfahrer schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstanden mehrere Tausend Euro Schaden.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen/Biebertal/Linden/Reiskirchen: Drogen- und Alkoholfahrten gestoppt, Verstöße geahndet

Bei Verkehrskontrollen im Rahmen von Streifenfahrten am Freitag (19.4.2024) und Samstag sowie einer stationären Verkehrskontrollstelle am Sonntagmittag stoppten Beamte mehrere Verkehrsteilnehmer, die mutmaßlich nicht mehr in der Lage waren, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen.

Am Freitagabend unterzogen Polizeibeamte den Fahrer eines Kleinkraftrads einer Kontrolle im Asterweg. Der 46-jährige Fahrer wirkte dabei, als würde er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen. Ein durchgeführter Vortest reagierte schließlich positiv auf Kokain. Der Mann musste mit zur Dienststelle.

Positiv auf THC reagierte der Vortest, den die Beamten am frühen Samstagmorgen mit dem Fahrer eines Seats in der Moltkestraße durchführten. Auch der 26-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten.

Ein 60-jähriger Opel-Fahrer fuhr am Freitagnachmittag unter dem Einfluss von Alkohol in Biebertal-Krumbach. Ein Vortest erbrachte den Wert von 1,01 Promille, seine Fahrt war damit beendet.

In Linden-Leihgestern kontrollierten Beamte einen 24-jährgen Mann auf einem E-Scooter. Der Mann hatte mutmaßlich Cannabis konsumiert, ein Test am Samstagmittag erhärtete den Verdacht und reagierte positiv auf THC. Darüber hinaus konnte der 24-Jährige keinen gültigen Versicherungsschutz vorweisen. Auch er musste mit zur Wache.

Bei einer stationären Verkehrskontrolle am Sonntagmittag, welche die Beamten in der Rodheimer Straße in Gießen durchführten, gab es ebenfalls mehrere Beanstandungen. So stellten sie bei insgesamt 53 kontrollierten Fahrzeugen und deren Fahrern kleinere Mängel und Verstöße fest und erhoben Verwarngelder in Höhe von insgesamt knapp 1.000 Euro. Auch an dieser Stelle ahndeten sie eine mutmaßliche Drogenfahrt, ein Verkehrsteilnehmer hatte Cannabis konsumiert. In einem weiteren Fall stellten sie eine mitgeführte, geringe Menge Kokain und Amphetamin sicher.

In der Licher Straße stoppte eine Streife einen 29-Jährigen am Steuer eines Mercedes. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann bei der Verkehrskontrolle am Sonntagnachmittag jedoch nicht vorweisen. Eine Anzeige war die Folge.

Ein Strafverfahren leiteten Polizisten auch bei einer Kontrolle in Reiskirchen ein. Am Sonntagmorgen hielten sie einen 33-Jährigen an. Dieser fuhr auf einem E-Scooter, hatte aber weder ein nötiges Versicherungskennzeichen an diesem angebracht, noch konnte er Versicherungsschutz vorweisen.

Weitere Kontrollen werden folgen.

Gießen: Versuchte Einbrüche

Ein Unbekannter versuchte in Rödgen die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Großen-Busecker Straße aufzuhebeln. Der Einbrecher machte sich im Zeitraum zwischen Donnerstag (18.4.2024), 22.30 Uhr und Freitag, 10.30 Uhr an der Tür zu schaffen. Die Tür hielt dem Versuch stand, der Unbekannte entfernte sich unbemerkt.

Im Wartweg hebelte ein Unbekannter von Sonntag (21.4.2024) auf Montag an der Tür eines Mehrfamilienhauses. Die Tür hilet dem Versuch stand. Der Einbruchsversuch ereignete sich zwischen 19.30 Uhr und 8.30 Uhr.

Die Kellerräume waren das Ziel eines weiteren Einbruchsversuchs, der sich zwischen Sonntag (21.4.2024), 20.30 Uhr und Montag, 8 Uhr, ebenfalls im Wartweg, ereignete. Ein Unbekannter hebelte die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses auf, scheiterte in der Folge aber an der verschlossenen Kellertür. Zuvor hatte er erfolglos versucht, diese aufzuhebeln. Er brach sein Vorhaben ab und floh unerkannt. Die Kriminalpolizei sucht zu allen Fällen Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Unfallflucht

Im August-Bramm-Weg kam es zwischen Samstag (13.4.2024) und Sonntag (14.4.2024) zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen 21 Uhr und 9 Uhr einen in Höhe der Hausnummer 10 abgestellten Mercedes. Der Unbekannte verursachte dabei einen Schaden am Heck der grauen C-Klasse und entfernte sich danach, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell