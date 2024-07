Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom 20.07.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Hund sorgt für Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen ++ Evakuierung eines Reihenhauses nach Gasleck ++ Verkehrsunfall mit Sachschaden ++ Körperverletzung ++ Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung ++

Leer - Hund sorgt für Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Leer - Am heutigen Vormittag, kam es gegen 09:50 Uhr, auf dem Stadtring kurz hinter der Straßenmeisterei in Fahrtrichtung Kreuzung Spier zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei leicht verletzten Personen. Ein entlaufener Hund hatte sich auf der Fahrbahn befunden, wodurch eine 43-jährige Fahrerin aus Leer mit ihrem Pkw Skoda stark abbremsen musste. Ein 52-jähriger Mann aus Weener, der sich mit seinem Pkw Opel Mokka hinter dem Skoda befand, konnte noch auf die linke Fahrspur ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Eine 23-jährige Peugeotfahrerin aus Leer erkannte die Situation zu spät. Sie befand sich ebenfalls auf der gleichen Fahrbahn, konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte zunächst mit dem Heck des Skoda und im Anschluss mit dem Heck des Opel. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der Hund wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Emden - Evakuierung eines Reihenhauses nach Gasleck

Emden - Eine aufmerksame Anwohnerin hatte am gestrigen Abend, 19.07.2024, gegen 17:10 Uhr, Gasgeruch und temporäre Stromausfälle in der Rabenstraße wahrgenommen. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte kam es schließlich zum vollständigen Stromausfall an der Einsatzörtlichkeit. Nach sofortiger Einleitung von Absperrmaßnahmen, konnte schließlich an der Hauszufahrt eines Reihenhauses ein unterirdisches Gasleck lokalisiert werden. Alle Hausbewohner wurden vorsorglich evakuiert. Durch entsprechende Fachdienste konnte die Gasleitung wieder Instand gesetzt werden. Aufgrund des Gasaustritts schmorte ein neben der Gasleitung befindliches Stromkabel durch, was den Stromausfall zur Folge hatte. Alle Anwohner konnten um 18:50 Uhr wieder zurück in ihre Wohnungen. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

Emden - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Emden - Am Freitag, 19.07.2024, 17.25 Uhr, befuhr ein PKW-Fahrer aus Emden (67) mit seinem Opel Grandland die Jungfernbrückstraße stadtauswärts. Hinter ihm fuhr ein LKW, Iveco, der Feuerwehr unter Nutzung der Sonder- und Wegerechte, welcher sich auf einer Einsatzfahrt zu dem zuvor genannten Gasleck in der Rabenstraße befand. Der PKW-Fahrer bemerkte das Einsatzfahrzeug zunächst nicht, fuhr dann aber an den rechten Fahrbahnrand und scherte plötzlich vor dieses wieder ein, um in die Johann-Wessels-Straße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Personen wurden nicht verletzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit. Schadenshöhe: ca. 5000 EUR VN: 202400902371

Emden - Körperverletzung -ZEUGEN gesucht! -

Emden - Am Samstag, 20.07.2024, 03.30 Uhr, kam es in der Innenstadt, Neuer Markt, vor einem dortigen Lokal zu einem verbalen Streit zwischen zwei Männern (26 und 18) in dessen Verlauf der ältere dem jüngeren mit der Faust ins Gesicht schlug. Das Opfer trug dabei eine Platzwunde am Mund davon. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt. VN: 202400903573

Emden - Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung -ZEUGEN gesucht! - Emden - Am Samstag, 20.07.2024, 02.00 Uhr, wurde ein Ehepaar (m, 56 und w, 59) in der Osterstraße durch lautes Klopfen an ihrer Hauseingangstür wach. Als sie die Tür öffneten, standen zwei bekannte Männer (35 und 56) vor ihnen und begannen einen verbalen Streit. Dabei schlug der jüngere mit einem mitgeführten Schlagstock mehrmals gegen die Haustür, die dadurch beschädigt wurde. Das Ehepaar wollte die Sache klären, doch sie und ihre ebenfalls in dem Haus anwesenden Kinder (m, 18 und 22) wurden nun beleidigt und verbal mit dem Tode bedroht. Hierbei wurde der Schlagstock drohend in der erhobenen Hand gehalten. Dann erschien plötzlich noch ein dritter Mann (21) und schlug dem Ehemann mit der Faust gegen den Kopf, wodurch dieser Schmerzen erlitt. Anschließend entfernten sich die Täter, sie konnten nicht mehr angetroffen werden. Schadenshöhe: ca. 300 EUR

