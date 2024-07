POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 22.07.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Delftfest: gefährliche Körperverletzungen + versuchte Brandstiftung + Trunkenheitsfahrt + Betriebserlaubnis erloschen ++

Emden - gefährliche Körperverletzung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Rahmen des Delftfestes in Emden zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es gegen 01:00 Uhr in Höhe der Einmündung zur Neptunstraße. Ein 23-jähriger Mann aus Moormerland wurde plötzlich von einem unbekannten Täter gewürgt und anschließend zu Boden geworfen und von einem weiteren unbekannten Täter geschlagen und getreten. Nach kurzer Zeit ließen die beiden Täter von ihm ab und flohen in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung konnte aufgrund der Schnelligkeit der Tat nur oberflächlich gegeben werden: - Zwei männliche Täter - Ca. 25-30 Jahre alt - Ca. 1,80m groß Nun werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - gefährliche Körperverletzung

Gegen 00:10 Uhr kam es am 21.07.2024 "Am Delft" zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 35-jähriger Emder war mit einem, ihm unbekannten Mann, in Streit geraten. Im Rahmen dessen schlug der Täter ihm mit der Faust ins Gesicht, woraufhin der Emder zu Boden stürzte. Am Boden liegend hatte er weitere Tritte und Schläge an seinem Körper wahrgenommen. Nach kurzer Zeit ließ der Täter von ihm ab und floh in unbekannte Richtung. Angaben zu dem oder den Tätern konnte der Emder nicht machen. Daher werden nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - versuchte Brandstiftung

Gestern Abend kam es gegen 21:45 Uhr zu einer versuchten Brandstiftung in der Auricher Straße in Emden. Ein 45-jähriger Leeraner war an der Wohnungsanschrift seiner Ex-Lebensgefährtin erschienen, um seine restlichen Sachen abzuholen. Plötzlich bemerkte die 45-jährige Emderin einen Benzingeruch aus den Kellerräumen des Hauses. Als sie den Keller betrat stellte sie ihren Ex-Lebensgefährten inmitten einer Pfütze aus Benzin fest. Er hielt dabei eine Zigarette in der Hand. Auf Ansprache der Frau flüchtete der Leeraner aus dem Keller und dem Wohnhaus und verließ die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen einer versuchten schweren Brandstiftung verantworten.

Leer - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntagabend, gegen 17:40 Uhr, meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer einen Pkw auf der B70 in Fahrtrichtung Leer, welcher starke Schlangenlinien fuhr und mehrfach in den Gegenverkehr geraten sei. Der Pkw konnte an der Halteranschrift angetroffen und durch Beamte der Autobahnpolizei Leer einer Kontrolle unterzogen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Dem 40-jährigen Leeraner wurde eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren wurde sein Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Leer - Betriebserlaubnis erloschen

Der Straßenverkehr bringt an sich schon ein hohes Geräuschpotential mit sich. Absichtlich erhöhte Geräuschwerte an Motorrädern und Pkw, die oftmals auch mit einer Leistungssteigerung verbunden werden, tragen zu einer erheblichen Steigerung zum Straßenlärm bei. Nicht umsonst hat somit der Gesetzgeber dafür gesorgt, dass zum Beispiel Fahrzeuggeräusche an Motorrädern durch zusätzliche Bauteile verringert werden. Bei Motorrädern erfolgt das durch sogenannte dB-Killer (Dezibel-killer), wodurch die Schallemissionen unter dem gesetzlichen Grenzwert gehalten werden sollen. Der Betrieb zum Beispiel eines Sportschalldämpfers auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ohne diesen dB-Killer ist untersagt, falls durch das Entfernen des Bauteils die gesetzlichen Grenzwerte der Lautstärke überschritten werden. Dann wird ein Bußgeld fällig. Die hauseigene Tuning-Kontrollgruppe der PI Leer/Emden schaut regelmäßig genauer auf Pkw und Motoräder und hat am Sonntagvormittag einige Verstöße festgestellt, die bei den betroffenen Motorrädern somit zeitglich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. So war am Sonntagmorgen bereits um 08:30 ein 39-jähriger Rheder lautstark mit seinem Motorrad auf der Heisfelder Straße unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Kräfte der Polizei Leer den vorstehend erläuterten Verstoß fest. Im weiteren Verlauf des Sonntages wurden auf der Papenburger Straße um 12:30 Uhr noch ein 25-jähriger Papenburger und um 12:55 Uhr noch ein 23-jähriger Papenburger auffällig. Um 13:00 Uhr fiel auf dem Osseweg noch ein 30-jähriger Moormerländer mit einem ebensolchen Verstoß auf. Alle vier müssen sich nun einem Bußgeldverfahren stellen. Die Polizei Leer/Emden wir auch künftig in diesem Bereich weiter intensiv kontrollieren und auf das Fehlverhalten aufmerksam machen und entsprechende Ordnungswidrigkeiten einleiten.

