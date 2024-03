POL-PDNR: Hilfsbereitschaft führt zu Führerscheinverlust

Dernbach (ots) - Im Zeitraum vom 15.03.2024, 05:45 Uhr bis 13:00 Uhr kam es in der Ringstraße in Dernbach zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten PKW Audi A5. Durch den unbekannten Täter wurde der hintere linke Kotflügel mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

