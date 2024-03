Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl

Breitscheid (ots)

Im Zeitraum vom 12.03.2024, 11:00 Uhr bis zum 15.03.2024, 11:00 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus in der Straße "Am Sonnenberg" in Breitscheid. Durch die unbekannten Täter wurde ein Fenster aufgehebelt und das Haus deliktstypisch durchsucht. Die Täter erbeuteten einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

