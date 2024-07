Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 25.07.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallfluchten++

Weener - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 23.07.2024, 19:30 Uhr bis zum 24.07.2024, 23:05 Uhr kam es an der Straße "Am Park" in Höhe des Anton-Fokken-Weg zu einem Unfall, als ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidierte. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschäden. Der beschädigte graue Pkw VW Touran wies weiße Fremdlackspuren auf, welche nach bisherigen Erkenntnissen vom verursachenden Fahrzeug stammen. Der Unfall soll durch eine Person beobachtet worden sein, welche sich an einen Sicherheitsdienstmitarbeiter auf dem nahegelegenen Sportplatz gewandt hatte. Die Polizei bittet diesen und weitere mögliche Zeugen, die Dienststelle in Weener oder die Autobahnpolizei zu informieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 19.07.2024, 13:00 Uhr bis zum 24.07.2024, 12:00 Uhr wurde an der Friedrich-Naumann-Straße ein geparkter blauer Pkw Mazda CX 3 durch einen vorbeifahrenden Pkw beschädigt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell