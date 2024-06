LPI-NDH: Betrunken zur Mittagsstunde

Eichsfeld (ots) - In der Nacht vom 31.05.24 zum 01.06.24 brachen unbekannte Täter in eine Gartenlaube in Leinefelde in der Birkunger Straße ein. Die Täter entwendeten hochwertiges Werkzeug des Herstellers Makita. Der Beutewert wird auf ca. 580,-EUR geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de ...

