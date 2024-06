LPI-NDH: Ohne gültige Fahrerlaubnis

Mühlhausen (ots) - Am Nachmittag des 01.06.2024 kam es in Mühlhausen am Untermarkt zu einem Verkehrsunfall. Der 70-jährige Fahrer eines Ford wollte aus einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfahren. Der Mann übersah jedoch den Seat, welcher den Untermarkt befuhr und sich neben ihm befand. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, so dass beide Fahrzeuge beschädigt wurden. ...

