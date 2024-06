Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrer unter Drogeneinfluss!

Mühlhausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 02.06.2024 wurde ein 27-jähriger Radfahrer in Mühlhausen in der Wendewehrstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ergebnis der Kontrolle war, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand und sein Fahrrad im öffentlichen Straßenverkehr führte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Eine entsprechende Anzeige wird gefertigt.

