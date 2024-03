Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Handtaschenraub - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag (9. März) gegen 15 Uhr einen 27-Jährigen am Brückenplatz ausgeraubt. Der Mann berichtete der Polizei, dass ihm der Räuber die Umhängetasche aus der Hand gerissen hat und dann in Richtung Theater am Marientor weggerannt ist. Während seiner Flucht habe sich der Täter das Bargeld geschnappt und die Tasche weggeschmissen. Dann sei er in ein Fahrzeug gestiegen und weggefahren.

Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Der blonde Mann wird auf 1,80 Meter Größe und 20 bis 25 Jahre geschätzt. Zum Tatzeitpunkt trug er ein graues T-Shirt und eine schwarze Hose. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell