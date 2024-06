Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Hoher Sachschaden bei Alleinunfall

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 2.6.2024, 3.00 Uhr ereignete sich ein Alleinunfall auf der L 793 zwischen Westkirchen und Freckenhorst. Ein 26-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Landstraße in Richtung Freckenhorst. Im Laufe der Fahrt kam der Freckenhorster mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und der Pkw überschlug sich. Bei der Verkehrsunfallaufnahme nahmen Polizisten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 26-Jährigen wahr. Des Weiteren zeigte der Mann alkoholbedingte Ausfallerscheinungen und es befand sich eine angebrochene Flasche Alkohol im Auto. Die Beamten nahmen den Freckenhorster mit. Sie ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, um seine Fahrtüchtigkeit zu klären. Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt und die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 27.000 Euro.

