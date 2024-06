Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verletzter Autofahrer und beschädigte Ampelanlage

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 2.6.2024, 11.25 Uhr wurde ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen verletzt. Der 22-Jährige aus Ahlen befuhr die B 58 in Richtung Feldstraße und verlor aus internistischen Gründen die Kontrolle über seinen Pkw. Ein 30-jähriger Beifahrer aus Ahlen griff ein, um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu verhindern. Dabei geriet das Auto nach links über die Gegenfahrbahn, stieß gegen die Fußgängerampel und blieb auf einem Grünstreifen stehen. Sowohl der Pkw als auch die Ampel wurden beschädigt, es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Durch den Defekt an der Fußgängerampel fiel die gesamte Ampel im Kreuzungsbereich zur Feldstraße aus. Rettungskräfte brachten den 22-Jährigen aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme in ein Krankenhaus.

