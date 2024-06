Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Versuchter Raub auf Tankstelle

Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am 01.06.2024, um 04:31 Uhr, betrag ein bisher unbekannter, maskierter Täter das Tankstellengebäude der Aral-Tankstelle an der Beckumer Straße in Ahlen. Unter Vorhalt eines Messers forderte er den 27-jährigen Tankstellenmitarbeiter auf, die Tageseinnahmen in eine mitgebrachte Plastiktüte zu packen. Nachdem der 27-Jährige entgegnet hatte, dass er kein Geld in der Kasse habe, verließ der maskierte Mann das Tankstellengebäude und flüchtete zu Fuß über die Beckumer Straße in Richtung Beckum. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Täter verliefen erfolglos.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 160 cm groß - normale Statur - afrikanischer Phänotyp - rote Wollmütze - weißer Schal, bei Tatausführung vor Mund und Nase gebunden - rote Trainingsjacke - rot-weiße Plastiktüte mit Aufschrift "REWE" - Messer mit silberner Klinge

Wer kann Hinweise auf die Person geben. Hinwiese nimmt die Polizei Ahlen unter der Rufnummer 02382 / 965-0 oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell