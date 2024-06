Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Überfall auf Aral-Tankstelle

Warendorf (ots)

Am Freitag, den 31.05.2024 gegen 22:35 Uhr wurde die Aral-Tankstelle auf der Neubeckumer Straße in Beckum von einem bewaffneten Täter überfallen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Räuber den Tank-wart zum Öffnen der Kasse auf. Aus dieser entwendete er Bargeld in dreistelliger Hö-he. Anschließend flüchtete er in Richtung der Kleingartenanlage. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter erfolgte unter Anderem mit einem Polizeihund und einer Wärmebild-Drohne der Feuerwehr. Dennoch konnte der Mann nicht gefasst werden. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Etwa 1,90m groß, schlank, hellhäutig, deutschsprachig, bekleidet mit schwarzer Sturmhaube, schwarzer Kapuzenjacke, schwarzer Jeans, Arbeitshandschuhen und auffälligen roten Schuhen mit weißem Schnürbereich und schwarzem Dekostreifen über den weißen Sohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

