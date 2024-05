Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mit gestohlenem Pkw Spritztour unternommen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 31.5.2024 stahl eine Gruppe Jugendlicher einen Pkw auf der Schützenstraße in Ahlen. Während der Spritztour über Beckum, Neubeckum und Vorhelm fiel das Auto auf, weil der Fahrer sehr unsicher und schnell fuhr. Gegen 5.00 Uhr stellten Polizisten den Mercedes während der Fahndung auf dem Vorhelmer Weg fest. Die Beamten wendeten den Streifenwagen und folgten dem Auto. Dabei beobachteten die Einsatzkräfte, wie der Fahrer für ihn geltendes Rotlicht missachtete und auf der Schinkelstraße in einer Kurve die Kontrolle über den Pkw verlor. Dort verfehlte der Fahrer nur um wenige Zentimeter den Führer eines Krankenfahrstuhls, der in Richtung Vorhelm fuhr. Im Bereich der Schinkelstraße/Konrad-Adenauer-Ring hatten Polizisten eine Sperrstelle mit dem Streifenwagen eingerichtet. Der Jugendliche fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den Streifenwagen zu. Der am Steuer sitzende Beamte setzte den Streifenwagen zurück und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. Im weiteren Verlauf fuhr der 16-Jährige auf der Theodor-Schwarte-Straße auf die Gegenfahrbahn, wo links ein Zaun entlangführte. Dort gelang es den Einsatzkräften den Mercedes zu stoppen, in dem sie seitlich an den Pkw fuhren. Das gestohlene Auto wurde so zwischen Zaun und Streifenwagen eingekeilt. Am Steuer saß der 16-jährige Ahlener und im Pkw saßen weitere Ahlener im Alter von 15, 17 und 18 Jahren. Polizisten nahmen die Jugendlichen mit zur Polizeiwache, um deren Identität festzustellen. Im Anschluss wurden die Ahlener ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Es entstanden an dem Zaun, dem Mercedes sowie dem Streifenwagen Sachschäden in Höhe von circa 6.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell