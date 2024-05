POL-WAF: Ahlen. Gegen Dachrinne gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Mittwoch, 29.5.2024, zwischen 15.15 Uhr und 16.00 Uhr gegen einen schwarzen Mini One, der auf der Konrad-Adenauer-Allee in Oelde stand. Dabei entstand an dem Pkw an der vorderen linken Seite ein Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon ...

