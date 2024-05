Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Motorradfahrer schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 29.5.2024 ereignete sich gegen 14.05 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten kurz vor der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring/Bergstraße in Ahlen. Ein 34-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Auto aus einer Parkbucht auf den Konrad-Adenauer-Ring ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem sich von hinten nähernden Motorradfahrer, der die B 58 in Richtung Schinkelstraße befuhr. Der 85-Jährige stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte brachten den Ahlener zur stationären ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Konrad-Adenauer-Ring war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro.

