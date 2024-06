POL-WAF: Albersloh. Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Warendorf (ots) - Am 01.06.2024, um 04:31 Uhr, betrag ein bisher unbekannter, maskierter Täter das Tankstellengebäude der Aral-Tankstelle an der Beckumer Straße in Ahlen. Unter Vorhalt eines Messers forderte er den 27-jährigen Tankstellenmitarbeiter auf, die Tageseinnahmen in eine mitgebrachte Plastiktüte zu packen. Nachdem der 27-Jährige entgegnet hatte, dass er kein Geld in der Kasse habe, verließ der maskierte ...

