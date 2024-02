Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall am Kreisverkehr Unter den Ulmen/ Blessenstätte - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Montagmorgen (05.02., 07.45 Uhr) befuhr ein 80-jähriger Gütersloher die Straße Unter den Ulmen in Richtung des Kreisverkehrs. Vor dem Zebrastreifen hielt der Mann zunächst an. Als er danach losfuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Jungen auf seinem Fahrrad, welcher in Richtung Kirchstraße den Kreisverkehr querte. Der Junge war ca. acht Jahre alt. Er fuhr nach einem kurzen Gespräch weiter. Ob er verletzt ist oder ein Schaden an seinem Rad entstanden ist, ist unbekannt. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu dem Jungen geben? Die Telefonnummer der Vermittlung lautet 05241 869-0.

