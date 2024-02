POL-GT: Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Ein 25-jähriger Bielefelder ist nach einem Raubdelikt in der Nähe des Jugendzentrums am Laukshof am frühen Samstagmorgen (03.02., 00.55 Uhr) mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann von einer Gruppe Männer hinter dem Jugendzentrum gemeinschaftlich geschlagen und zu Boden gebracht. Im Zuge dessen nahmen sie ihm die ...

