POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.07.2024

++ Körperverletzung - Zeugen gesucht ++ Volltrunken und ausfallend im Straßenverkehr ++ Verkehrskontrolle mit Folgen ++ Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt ++

Ostrhauderfehn - Körperverletzung - Zeugen gesucht

Gegen 20.00 Uhr kam es am Freitagabend in der Langholter Straße auf einer Parkbank gegenüber eines Fahrradgeschäftes zu einer Körperverletzung. Ersten Erkenntnissen zufolge schlug ein 32-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn eine 35-jährige Frau aus Ostrhauderfehn, nachdem es ein Streitgespräch gegeben hat. Die Tat dürfte von Passanten beobachtet worden sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Rhauderfehn - Volltrunken und ausfallend im Straßenverkehr

Mit einer Atemalkoholkonzentration von 2,48 Promille befuhr ein 44-jähriger Mann aus Rhauderfehn die Straße Ellernbroek mit einem Roller (Kleinkraftrad). Da der Roller eine Geschwindigkeit von über 25km/h erreicht, ist für das Fahren die Fahrerlaubnisklasse AM erforderlich. Der 44-Jährige verfügt jedoch lediglich über eine Mofa-Prüfbescheinigung und somit nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Als ihm erläutert wurde, dass ihm nunmehr eine Blutprobe für das Strafverfahren entnommen wird, beleidigte der Mann die eingesetzten Polizeibeamten. Im Anschluss an die Blutentnahme und die Sicherstellung der Rollerschlüssel wurde der Mann entlassen.

Emden - Verkehrskontrolle mit Folgen

Am Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte einen 37-jährigen Mann, der die Larrelter Straße mit seinem Auto befuhr. Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem stellten die Beamten bei einer Abfrage der Führerscheindaten fest, dass aktuell ein Fahrverbot vorliegt und er damit nicht berechtigt ist, das Auto im Straßenverkehr zu führen. Weiterhin stellte sich bei der Überprüfung der Personalien heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Den fälligen Betrag des Haftbefehls konnte er im Anschluss bezahlen und somit nach Abschluss der Maßnahmen entlassen werden.

Moormerland - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Freitagnachmittag gegen 15.00 Uhr ein 18-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in der Hauptstraße. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr ein 78-jähriger Mann aus Moormerland die Hauptstraße mit seinem Auto in Richtung Uthuser Straße und beabsichtigte nach links auf seine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 18-Jährige schwer verletzte. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-96074-110

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

