Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Sonder-Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.07.2024

++Motorradfahrende im Blick++

Leer/Rhauderfehn - Motorradfahrende im Blick

Hintergrund einer angesetzten Sonderkontrolle, die am 28.07.2024 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr durchgeführt wurde, waren Beschwerden von Anwohnenden und Verkehrsteilnehmenden über das negative, teils gefährliche Fahrverhalten einiger Motorradfahrer/innen und stark lärmende Motorräder im Stadtgebiet sowie insbesondere im Bereich der Landesstraße 30 in den Gemeinden Langholt und Burlage. Unter Einsatz der zur Verfügung stehenden dienstlichen Motorräder, darunter ein E-Krad, wurde erst bis zum frühen Nachmittag eine Kontrollstelle auf der Deichstraße in Leer eingerichtet. Ab 14:00 Uhr war die Landesstraße 30 in Rhauderfehn als Kontrollstrecke vorgesehen, da diese kurvenreiche Strecke sehr gerne für schnelles und entsprechend geräuschvolles Fahren in Anspruch genommen wird. Hinzu gab und gibt es zu dieser Situation Beschwerden aus der Anwohnerschaft der L 30. Das Hauptaugenmerk wurde hier auf nicht verbaute "Dezibel-Killer" gelegt und dieser Verstoß konnte auch in fünf Fällen festgestellt werden. Bei den betroffenen Motorrädern blickten die beiden Einsatzkräfte jeweils in einen völlig leeren Auspuff. Dieser Tatvorwurf zieht ein Bußgeld von 70 Euro nach sich. Weiterhin wurde ein weiterer Verstoß nach der Straßenverkehrszulassungsordnung geahndet, da die Beleuchtung und Ausrüstung an einem Motorrad nicht den Vorschriften entsprach. Mehrfach führten die Motorradfahrer/innen keine Zulassungsbescheinigung Teil 1 mit. Hier wurden mündliche Verwarnungen ausgesprochen Im Ergebnis konnten gestern 45 Motorräder kontrolliert werden. Besonders zu erwähnen ist, dass sich alle kontrollierten Motorradfahrer/innen freundlich und einsichtig zeigten.

