POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/ Auto prallt gegen Balkon

Coesfeld (ots)

Ein Auto ist am Mittwoch (19.06.24) gegen einen Balkon an der Appelhülsener Straße gefahren. Gegen 11.05 Uhr wollte ein 85-jähriger Autofahrer aus Nottuln von einem Parkplatz an der Schapdettener Straße losfahren. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelang es dem Fahrer zunächst nicht, einen Gang einzulegen. Als das schlussendlich klappte, schoss das Auto nach vorne. Es brach durch einen Zaun, geriet auf die Grasfläche des angrenzenden Kreisverkehrs und überfuhr dabei eine Verkehrsinsel. Der Zusammenstoß mit einem Schild lenkte das Auto auf den Gehweg der Appelhülsener Straße, wo es zunächst eine Laterne umfuhr, ehe sich das Fahrzeug unter den Balkon eines Hauses schob und schließlich zum Stehen kam. Mit Rettungswagen kamen der Mann und seine 84-jährige Beifahrerin aus Nottuln verletzt in ein Krankenhaus.

