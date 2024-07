Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Zwei Einbrüche beschäftigen Polizei

Trebur (ots)

In der Nacht zum Samstag (27.06.), ereigneten sich zwei Einbrüche. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang in eine Gaststätte am "Kornsand", hebelten anschließend im Innern weitere Türen auf und entwendeten Bargeld. Zudem geriet ein Eiscafe in der Hauptstraße in das Visier Krimineller. Hier drangen ungebetenen Gäste über ein Fenster ein und erbeuteten ebenfalls Geld. Durch das rabiate Vorgehen der Täter entstanden zudem Schäden von insgesamt rund 5000 Euro.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

