Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebstahl lohnt sich nicht

24-Jähriger vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Nachdem ein Mann unter anderem ein Geldbeutel aus einem Auto gestohlen hatte und in einem Supermarkt Getränkedosen stehlen wollten, landete er schlussendlich im Polizeigewahrsam.

Ein Zeuge alarmierte am Freitagabend (26.7) die Polizei, nachdem er einen mutmaßlichen Ladendieb festgestellt hatte. Der Verdächtige hatte gegen 21:10 Uhr versucht, zwei Getränkedosen ohne Bezahlung zu entwenden. Als die Polizei am Supermarkt eintraf, konnte die Identität des Verdächtigen zunächst nicht festgestellt werden, sodass er zur Identifizierung auf das 1. Polizeirevier Darmstadt gebracht wurde. Hierbei zeigte sich der 24-jährige Mann wenig kooperativ. Nach der Feststellung seiner Identität auf der Dienststelle wurde der Mann zunächst entlassen.

Wenige Zeit später kehrte er zurück zum Supermarkt, für den er einen Platzverweis erhalten hatte. Er schrie herum, warf seine Sachen umher und verhielt sich aggressiv. Mehrere Versuche, ihn zu beruhigen, blieben erfolglos. Um den Platzverweis durchzusetzen, musste der Mann schlussendlich dem Polizeigewahrsam zugeführt werden.

Weiterführende Ermittlungen ergaben zudem, dass der Tatverdächtige bereits zuvor eine Geldbörse aus einem Auto in der Viktoriastraße gestohlen hatte. Die Geldbörse enthielt neben verschiedenen Karten auch 120 Euro Bargeld. Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat nun die Ermittlungen gegen den 24-Jährigen aufgenommen, der sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten muss.

