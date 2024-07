POL-OG: Gernsbach, Staufenberg - Ermittlungen nach Diebstahl

Gengenbach (ots) - Eine 72 Jahre alte Radfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in der Berghauptener Straße schwer verletzt. Die Frau war gegen 14.40 Uhr in westliche Richtung unterwegs, als es zu einer leichten Berührung mit einem Fußgänger kam, sie dadurch das Gleichgewicht verlor und stürzte. Die musste daraufhin durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Passant blieb unversehrt. /ya Rückfragen bitte an: ...

