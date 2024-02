Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg- Sachbeschädigung und Vandalismus an der Grundschule Altstadt

Hachenburg (ots)

Am Montag, den 19.02.2024 in der Zeit von ca. 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr kam es durch unbekannte/n Täter zu einer Sachbeschädigung und Vandalismus an der Grundschule Altstadt, Obere Kirchstraße in Hachenburg. Zeugen, welche Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Rufnummer 02662 95580 in Verbindung zu setzen.

