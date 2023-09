Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Unfallflucht

VW Golf auf Bankparkplatz beschädigt

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Samstagmorgen (2. September 2023) zwischen 09:30 und 10:10 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Golf Plus beschädigt, der auf dem Parkplatz einer Bankfiliale an der Marktstraße abgestellt war. Es entstand ein Schaden rechts an der Frontstoßstange des VW. An der Anstoßstelle blieb weiße Lackfarbe zurück. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

