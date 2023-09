Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

Roter Toyota Aygo beschädigt

Straelen (ots)

Am Samstag (2. September 2023) zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz am Straelener Rathaus einen roten Toyota Aygo. Die Halterin stellte an der vorderen Stoßstange einen frischen Unfallschaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne die Polizei oder die Halterin zu informieren. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem verursachenden Fahrer geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 120 zu wenden. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell