Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

Schwarzer VW Golf beschädigt

Straelen (ots)

Am Freitag (1. September 2023) zwischen 19:15 Uhr und 22:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen an der Römerstraße geparkten, schwarzen VW Golf. Die Halterin stellte am vorderen, linken Kotflügel eine Beschädigung fest und fand einen Zettel an ihrer Windschutzscheibe. Diesen Zettel hatte ein Unfallzeuge oder eine Unfallzeugin geschrieben und am Scheibenwischer befestigt. Die Polizei Geldern bittet nun, die Zeugin oder den Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 02831 1250 zu melden. (ms)

