Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Katzen ausgesetzt

Mühlhausen (ots)

Am Rieseninger Berg stellte am Freitagmorgen eine Anwohnerin eine Katzenbox vor der Hauseingangstür fest. In dieser befanden sich zwei Katzen, die augenscheinlich ausgesetzt worden sind. Auf der Tragebox hinterließ der oder die Unbekannte Futter, sodass das Wohl der Katzen nicht gefährdet war. Durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurde die Tierrettung informiert, welche die Katzen in Obhut genommen haben.

