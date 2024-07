Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: In die Falle gelockt/21-Jähriger attackiert und bestohlen

Rüsselsheim (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann wurde am Freitagabend (26.07.), gegen 18.10 Uhr, im Bereich der Helen-Keller-Schule in der Elsa-Brandström-Allee von zwei Unbekannten bedroht, geschlagen und anschließend seines Geldes beraubt. Der 21-Jährige zog sich bei dem Angriff Blessuren leichterer Art zu. Die Kriminellen flüchteten anschließend mit mehreren hundert Euro zu Fuß vom Tatort in den angrenzenden Wald. Zuvor hatte sich der 21-Jährige zum Kauf eines Mobiltelefons mit dem "Verkäufer" über eine Internetplattform dort verabredet. Seinen 19-jährigen Begleiter bedrohte das flüchtige Duo ebenfalls, um zu verhindern, dass dieser in das Tatgeschehen eingreift.

Einer der Täter ist etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat dunklere Haut und kurze, dunkle Haare mit Seitenscheitel. Er trug ein weißes T-Shirt, blaue weit geschnittene Jeans und weiße Schuhe der Marke "Nike". Sein Begleiter ist circa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und trug eine schwarze Brille. Bekleidet war er mit schwarzer Mütze, dunkler Jacke, grauer Jogginghose und einem schwarzen Handschuh an der linken Hand, der lediglich die Fingerkuppen bedeckte. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell