Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle nutzen Tatgelegenheit

Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Nachdem Kriminelle die günstige Tatgelegenheit eines offenen Fensters ausnutzten und in eine Wohnung einstiegen, konnten Streifen eine Gruppe von Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

In der Nacht auf Samstag (27.7.) gegen 2 Uhr drangen Unbekannte durch ein offenes Fenster in eine Wohnung in der Merckstraße. Dabei machten sie sich unter anderem einen Geldbeutel zur Beute und flohen anschließend über die Feuerwehrleiter. Ein Zeuge beobachtete die Gruppe hierbei und alarmierte sofortig die Polizei. Eine umgehend eingeleitete Fahndung konnte eine Gruppe von Jugendlichen im Nahbereich des Tatorts feststellen. Aufgrund der Erkenntnisse aus ersten Ermittlungen wurden alle Mitglieder der Gruppe als Tatverdächtige geführt. Bei der Gruppe handelt es sich um drei männliche und zwei weibliche Personen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie in Absprache mit ihren Erziehungsberechtigten von der Dienststelle entlassen. Das Kommissariat 35 in Darmstadt hat nun die weiterführenden Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

