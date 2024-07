Groß-Umstadt (ots) - Die Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt, nachdem Unbekannte zwischen Donnerstag (25.7.) und Sonntag (28.7.) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Kühlen Grund" eingebrochen sind. Die Kriminellen beschädigten eine Balkontür, um in die Wohnräume zu gelangen. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend nach ...

